Bakan Akar Şanlıurfa'da namaz kılıp, vatandaşlarla sohbet etti

Suriye sınırındaki birliklerde incelemeler sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa´da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz bitimi cami avlusu ve çıkışında Bakan Akar, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti.