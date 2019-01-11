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Bakan Akar Şanlıurfa'da namaz kılıp, vatandaşlarla sohbet etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

  • DHA
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Suriye sınırındaki birliklerde incelemeler sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa´da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz bitimi cami avlusu ve çıkışında Bakan Akar, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

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