Bakan Akar, şehit üsteğmenin tasarladığı el bombasını inceledi

DHA 19 Mart 2021 Cuma 16:18 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 16:18

Bakan Akar, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Bakan Akar'a ziyareti sırasında Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer eşlik etti. MKEK tarafından üretilen silah ve mühimmatların yer aldığı sergiyi gezen Akar, incelediği ürünler hakkında bilgi aldı. Sergilenenler arasında, havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili Boran obüsü ile milli piyade tüfeği MPT-76'nın hafifleştirilmiş versiyonu da yer aldı. Akar, daha sonra uzaktan kumanda edilen Elektrikli Zırhlı Muhabere Aracını (E-ZMA) yakından inceledi. RDX Üretim Tesisi Otomasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Akar, MKEK ve RDX tesislerinde yürütülen çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmlerini izleyip brifing aldı.

'OZOK' EL BOMBASINI İNCELEDİ

Akar'ın, sergide incelediği ürünler arasında 'OZOK' el bombası dikkati çekti. OZOK, şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman tarafından tasarlandı ve üretilmesi için MKEK'e teklif edildi. MKEK, bu tekliften bir süre sonra, 23 Ekim 2017'de Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Köreke'nin anısını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdi. Şehit Üsteğmen Köreke'nin isim ve soyisminin baş harfleriyle adlandırılan proje kapsamında OZOK el bombası üretimi gerçekleştirildi. 138 milimetre boyunda, 27 milimetre çapında olan OZOK el bombası, boyutu sayesinde personel üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkan veriyor. Hafif olduğundan diğer el bombalarına göre daha uzak mesafelere atılabilen OZOK el bombasında C4 veya TNT tipi patlayıcılar kullanılıyor.

Şehit Köreke, 23 Ekim 2017'de 'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu' kapsamında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.