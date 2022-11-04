İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2022 Cuma / 10 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6239
  • EURO
    18,2991
  • ALTIN
    992.519
  • BIST100
    4202.35
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Akar, Stoltenberg ile görüştü... Tahıl koridoru için teşekkür etti
Güncel

Bakan Akar, Stoltenberg ile görüştü... Tahıl koridoru için teşekkür etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurguladı, tahıl koridorunun yeniden açılmasında oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür etti.

AA4 Kasım 2022 Cuma 15:42 - Güncelleme:
Bakan Akar, Stoltenberg ile görüştü... Tahıl koridoru için teşekkür etti
ABONE OL

Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Şehitler Abidesi ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaretin ardından bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.

Bakan Akar, ayrıca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin NATO'daki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurguladı, tahıl koridorunun yeniden açılmasında oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür etti.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • Tahıl

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.