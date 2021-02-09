Bakan Akar, Sudanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

DHA 09 Şubat 2021 Salı 17:29 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 17:29

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın'ı bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleşen görüşme sonrasında Bakan Akar ve Yassın heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Akar tarafından; Türkiye ve Sudan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerine vurgu yapıldı, Sudan ile savunma sanayinin yanı sıra askeri eğitim iş birliğinin daha da ileriye götürülecek şekilde sürdürüleceği ifade edildi.