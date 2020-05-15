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Güncel

Bakan Akar: Terhisler 31 Mayıs'ta başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmediğini bildirdi. Bakan Akar, '1 Haziran'dan itibaren normalleş çalışmalarına başlıyoruz. Terhisler 31 Mayıs'ta başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeniden alım 20 Haziran'da. Bedelli askerlik uygulamasında yeniden alım 20 Haziran'da. Terhisler öncesinde 14 günlük gözetim süreci uygulanıyor.' dedi

15 Mayıs 2020 Cuma 14:14 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 14:40
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, TSK'daki koronavirüs önlemlerine ilişkin, 1 Haziran'dan itibaren normalleşmenin başlayacağını duyurdu. Akar ayrıca, bedelli asker alımının 20 Haziran'da, terhislerin de 31 Mayıs'tan itibaren olacağını açıkladı. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacağı belirtildi.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Operasyon bölgelerinde koronavirüs vakası yok. TSK'daki normalleşme planına ilişkin, ilgili arkadaşlarımızla çalıştık. Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonların engellenmemesiydi. Onu da başardık.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran'dan başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz.

BEDELLİ ASKERLİK

31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak.

İDLİB'DE RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Küçük ihlaller olsa da bölgedeki ateşkes devam ediyor. 235 bin civarında Suriyeli kardeşlerimiz evlerine döndüler. Bizim amacımız bütün Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi.

Terörle mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 393 terörist etkisiz hale getirildi.

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