Bakan Akar, TSK'da görevli öğretmenlerle bir araya geldi

Bakan Akar, bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, personelin 'Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, çalışmalarından dolayı teşekkür etti; nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurguladı. Toplumların ve medeniyetlerin varlığını devam ettirebilmesinin en öncelikli şartının eğitim olduğunu belirten Akar, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği dünyada gelişmelere ayak uydurabilmenin, analitik düşünüp, yeni fikirler üretebilmenin ve toplumu güvenli geleceğe taşıyabilmenin ancak eğitimle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Öğretmenliği, eğitimin en temel ögelerinden biri olarak değerlendiren Bakan Akar, "Ordumuzun güçlü olması, vatanımızı, milletimizi savunması, güvenliğini sağlaması, hakkımızı, hukukumuzu; karada, denizde, semalarımızda savunabilmesi için bu bilince sahip eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Bunu geliştirmek sizlerin göreviniz. Gençlere vatan, millet, bayrak sevgisini aşılamanız lazım. Hangi sistem kurarsanız kurun o sistem oradaki bireylerden oluşuyor. Bireyler ne kadar eğitimliyse vatanını, milletini seven vatandaşlarla başarıya çok daha kolay ulaşılır" diye konuştu.

Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli ve havanlı saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan başta olmak üzere tüm şehit öğretmenleri anarak "Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" dedi.