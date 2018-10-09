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Bakan Akar: Türkiye ve ABD'nin Münbiç'teki ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır

Akar: 'Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır.'

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Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır."

"ABD ile ortak eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, Münbiç'te müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır."

"(Münbiç'te terör örgütünün açtığı çukurlar) Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık."

"Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir."

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