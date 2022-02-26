Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
MSB :Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan AKAR tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.
26 Şubat 2022 Cumartesi 18:52 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:52
MSB :Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan AKAR tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.