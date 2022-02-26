Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

26 Şubat 2022 Cumartesi 18:52 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:52

MSB :Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan AKAR tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.