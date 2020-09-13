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Güncel

Bakan Akar ve komuta kademesi KKTC'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi.

13 Eylül 2020 Pazar 18:38 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:51
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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Antalya'nın Kaş ilçesindeki temaslarını tamamlamasının ardından Lefkoşa'ya geçti.

Bakan Akar ve komutanlar, KKTC'de gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip edecek.

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.

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