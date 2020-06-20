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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 15:37 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:39
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Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak'taki incelemeleri kapsamında helikopterle Namaz Dağı'na da gitti.

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Akar ve Komutanlar temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.

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