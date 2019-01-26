Bakan Akar'dan 'Yeni askerlik sistemi' açıklaması: konu bütün boyutlarıyla çalışılmakta
Yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama yapan Bakan Akar, 'Herkes müsterih olsun, konu bütün boyutlarıyla çalışılmakta' dedi.
- AA
Bakan Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Bir taraftan ülkemizin güvenliği bağlamında yükümlülük hizmetini diğer taraftan gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz"
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