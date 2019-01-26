Bakan Akar'dan 'Yeni askerlik sistemi' açıklaması: konu bütün boyutlarıyla çalışılmakta Yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama yapan Bakan Akar, 'Herkes müsterih olsun, konu bütün boyutlarıyla çalışılmakta' dedi.