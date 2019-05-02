Bakan Akar yerli imkanlarla üretilen ''Gökbey'' helikopterinin kokpitine bindi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki firmaları ziyaret etti. Harp silah araç ve gereçlerini inceleyen Bakan Akar, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey'in kokpitine de bindi.