Bakan Akar YPG'nin PKK'dan hiç bir farkı yoktur
Milli Savunma Bakanı Akar: YPG'nin PKK'dan hiç bir farkı yoktur
Milli Savunma Bakanı Akar: YPG'nin PKK'dan hiç bir farkı yoktur
Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanı Akar: YPG'nin PKK'dan hiç bir farkı yoktur
Ayrıntılar geliyor...
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