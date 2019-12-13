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Milli Savunma Bakanı Akar: Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin, "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir." dedi.
 
Akar, " Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir." diye konuştu.
 
"Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz"
Akar, "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz." ifadelerini kullandı.

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