İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2021 Çarşamba / 13 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması! ''Asker göndermemiz söz konusu değil''
Güncel

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması! ''Asker göndermemiz söz konusu değil''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Afganistan'a yeni asker göndermemiz söz konusu değil. Orda zaten mevcudiyetimiz var' dedi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:15
ABONE OL

Kabil Havalimanı'nda Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama yapan Bakan Akar,

"Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlamanın arayışı içindeyiz. Şu anda mevcudiyetimiz orada zaten var, asker göndermek gibi durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle teması sürdürüyoruz, arayış içindeyiz.

Çalışmalar tamamlandığında gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan Kabil Havaalanı önemli, oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz her şey Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için."

Ayrıntılar geliyor...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.