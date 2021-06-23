23 Haziran 2021 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:15

Kabil Havalimanı'nda Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama yapan Bakan Akar,

"Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlamanın arayışı içindeyiz. Şu anda mevcudiyetimiz orada zaten var, asker göndermek gibi durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle teması sürdürüyoruz, arayış içindeyiz.

Çalışmalar tamamlandığında gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan Kabil Havaalanı önemli, oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz her şey Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için."

Ayrıntılar geliyor...