Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, kestik. Hedefimizde PKK, YPG ve DEAŞ var. Dünya da bu namertlerin gerçek yüzlerini görmeli. Kimyasal silah kullanmadık, kullanmayız, envanterde de yok. Teröristler güvenli bölgeden çıkmazsa, harekat devam edecek." dedi.