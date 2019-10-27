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Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için başsağlığı mesajı yayımladı.

  • AA
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkel'in 26 Ekim'de Barış Pınarı Harekat bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda ağır yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim'de şehit olduğu belirtildi.
 
Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
 
Hulusi Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" sözlerinin yer aldığı paylaşımda, şehit Erdoğan Türkel'in fotoğrafına da yer verdi.

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