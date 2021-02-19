19 Şubat 2021 Cuma 12:50 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 13:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu operasyondan sonra üst düzey yöneticilerin hareket kabiliyeti azaldı. PKK kendini hiçbir yerde güvende hissedemeyecek. Örgüt büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz." dedi.