Bakan Akar'dan 'Gara' mesajı: Artık PKK hiçbir yerde güvende hissetmeyecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Gara mesajı: PKK'nın üst düzey yöneticilerinin hareket kabiliyeti azaldı. Bundan sonra terör örgütü hiçbir yerde kendini güvende hissetmeyecek. Örgüt büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz.
19 Şubat 2021 Cuma 12:50 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 13:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu operasyondan sonra üst düzey yöneticilerin hareket kabiliyeti azaldı. PKK kendini hiçbir yerde güvende hissedemeyecek. Örgüt büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz." dedi.