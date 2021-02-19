İSTANBUL 4°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2021 Cuma / 7 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9756
  • EURO
    8,468
  • ALTIN
    397.145
  • BIST100
    1560.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Akar'dan 'Gara' mesajı: Artık PKK hiçbir yerde güvende hissetmeyecek
Güncel

Bakan Akar'dan 'Gara' mesajı: Artık PKK hiçbir yerde güvende hissetmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Gara mesajı: PKK'nın üst düzey yöneticilerinin hareket kabiliyeti azaldı. Bundan sonra terör örgütü hiçbir yerde kendini güvende hissetmeyecek. Örgüt büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz.

19 Şubat 2021 Cuma 12:50 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 13:10
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu operasyondan sonra üst düzey yöneticilerin hareket kabiliyeti azaldı. PKK kendini hiçbir yerde güvende hissedemeyecek. Örgüt büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.