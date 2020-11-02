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  • Bakan Akar'dan İzmir depremi açıklaması: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok
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Bakan Akar'dan İzmir depremi açıklaması: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok

Bakan Akar: '(İzmir depremi) Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok.'

02 Kasım 2020 Pazartesi 15:50 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:50
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