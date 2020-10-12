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  • Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması: Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz
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Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması: Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz

Bakan Akar: Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar.

12 Ekim 2020 Pazartesi 12:13 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:13
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