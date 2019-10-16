Bakan Akar'dan Meclis'te 'asker selamı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde bir grup partili genç tarafından "asker selamı" ile karşılandı. Gençelere aynı şekilde 'asker selamı' vererek karşılık veren Bakar Akar, yerine geçti.