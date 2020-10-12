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Güncel

Bakan Akar'dan NAVTEX açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında 'Ege ve Akdenizde yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiçkimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar' dedi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 12:13 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:56
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Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle;

(NAVTEX KARARI)

Ege ve Akdenizde yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar.

Bilimsel ve teknik çalışmalarımızı korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmekte Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç halinde koruma ve refakat sağlayacağız.

(ERMENİSTAN'IN GENCE'YE SALDIRISI)

Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var.

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