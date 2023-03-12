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  • Bakan Akar: Saat 4.30'da timlerimizi, uçaklarımızı, gemilerimizi seferber ettik
Güncel

Bakan Akar: Saat 4.30'da timlerimizi, uçaklarımızı, gemilerimizi seferber ettik

Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde soruları cevaplayan Milli Savunma Bakanı Akar, 'Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik. Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez' dedi.

12 Mart 2023 Pazar 11:31 - Güncelleme:
Bakan Akar: Saat 4.30'da timlerimizi, uçaklarımızı, gemilerimizi seferber ettik
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Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde gerçekleştirilen AA Editör Masası yayınında soruları cevapladı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları söyle:

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik. Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez. 2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik. 1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak.

O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir'e vardılar.

Terör örgütü PKK tarafından 6 Şubat'tan itibaren 8 taciz ve saldırı oldu. Sessiz kalmamız söz konusu değil, gerekli karşılık verildi, 53 terörist etkisiz hale getirildi. YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz

  • Milli Savunma Bakanı Akar
  • Hatay

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