Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı iki bakanla yaptığı telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar, bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara sevk edilerek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Karadeniz koridorunun tahıl nakli için kara yolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğunu vurgulayan Akar tarafından "Tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin, çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği, başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği" ifade edildi.