Terör örgütü yandaşları Rusya ile ortak devriye molotof kokteyli ile saldırmıştı. Konuyla ilgili açıklamaada bulunan Bakan Akar, "Rusya ile ortak devriyeler sürüyor, sorunların hepsi çözülecek. Gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.