Son dakika... Rusya ile ortak devriyeye molotoflu saldırıya ilişkin Bakan Akar'dan açıklama
Bakan Akar, 'Ortak devriye sürüyor, sorunların hepsi çözülecek. Gerekli tedbirleri alıyoruz' dedi.
Terör örgütü yandaşları Rusya ile ortak devriye molotof kokteyli ile saldırmıştı. Konuyla ilgili açıklamaada bulunan Bakan Akar, "Rusya ile ortak devriyeler sürüyor, sorunların hepsi çözülecek. Gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.
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