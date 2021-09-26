Bakan Akar'dan Preveze Deniz Zaferi yıl dönümü mesajı

AA 26 Eylül 2021 Pazar 12:56 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 12:56

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 483. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin denizcilik tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk donanmasının kendisinden sayıca çok daha fazla olan birleşik Haçlı donanmasına karşı ustalıkla yaptığı taktik baskın neticesinde elde edilen bu zaferle Akdeniz'deki Türk hakimiyetinin tam anlamıyla pekiştiğini ve Türk donanmasının karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olduğunu ifade eden Akar, savaşta denizcilik usullerine en üst seviyede vakıf kaptanlar ve kahraman leventlerin muharebe yeteneklerini gösterdiğini vurguladı.

Savaşın aynı zamanda dünya denizcilik tarihi açısından da bir ders niteliği taşıdığının, büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak Türk denizcilerine ışık tuttuğunun altını çizen Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz Kuvvetlerimiz; Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Gazi Hasan Paşa, Kılıç Ali Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa, Oruç Reis, Piri Reis ve Turgut Reis gibi Türk ve dünya denizcilik tarihinde müstesna bir yer edinmiş bahriyelilerimizin başarılarından aldığı ilhamla dün olduğu gibi bugün de mavi vatanımızda etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmektedir. Aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimiz, kendi savaş gemisini tasarlayıp inşa edebilen dünyanın sayılı deniz güçlerinden biridir. Kahraman ve fedakar personeli, yerli, milli silah sistemlerimizin sağladığı ateş gücü ve kesin vuruş kabiliyetiyle bölgemizin en güçlü donanmalarından birine sahip olan Deniz Kuvvetlerimiz mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uzanan denizlerde şanlı sancağımızı şerefle dalgalandırarak bölge ve dünya barışına önemli katkılarda bulunmaya ve asil milletimizin gururu olmaya devam etmektedir."

Akar, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdükleri bu dönemde Deniz Kuvvetleri'nin salgın şartlarına rağmen sadece 2020'de tüm zamanların en yüksek deniz seyir süresi olan 200 bin saate ulaştığını aktardı.

Dünyadaki en büyük ordularının dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda TCG Giresun Gemisi'nin 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Bu üstün başarılarından dolayı, kahraman leventlerimizin her birinin alınlarından öpüyorum. Yıl dönümü vesilesiyle başta Preveze Deniz Zaferi'nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze kadar şanlı ordumuzun bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve bahriyelilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Deniz Kuvvetlerimizin fedakar komutan ve mensuplarını en samimi duygularımla kutluyor, kendilerine kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kahraman Türk denizcileri; denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."