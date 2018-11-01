Bakan Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400 sistemi ile ilgili "2019'da teslimi planlanan bu sistemler ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Teröristleri Münbiç'ten çıkaracağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir." diyen Akar, "Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir." şeklinde konuştu.