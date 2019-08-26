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Son dakika... Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: İkinci sevkiyat yarın başlıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, “(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak.' dedi.

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Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erzincan'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda 3. Ordu Komutanlığını da ziyaret eden Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin brifing aldı, birlik komutanlarına talimatlar verdi.

Son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir kararlılık ve tempoda devam ettiğini belirtti. Terörle mücadele kapsamında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gösterilen yoğun çabalara dikkati çeken Akar, "Bununla birlikte Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta da hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumakta kararlıyız." diye konuştu.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Ülkemizin ve asil milletimizin hakkını ve hukukunu, egemenliğimiz ve bağımsızlığımızı ilgilendiren konular üzerindeki faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bunun şakası yok. Gün bugün, an bu an." ifadesini kullandı.

 

Bakan Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri açık ve net. Dolayısıyla çalışmalarımızı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da artan bir şiddet ve tempoda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Fırat'ın doğusunda ABD askerleri ile temas içindeyiz. Akçakale'de harekat merkezi kuruldu. Burada bir Türk, bir ABD'li general ile Türk ve Amerikan personeli beraber çalışarak Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek, orada bir güvenli bölge, barış koridoru oluşturmak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlk olarak bir İHA uçuşu oldu. Önceki gün müşterek helikopter uçuşu gerçekleşti. Bu Amerikan helikopteriydi. Önümüzdeki günlerde Türk helikopteri ile benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha sonra da Türk ve Amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak. Bu devriyeler için de çalışmalar sürüyor bu da yakın bir zamanda gerçekleşecek.

ABD'liler tarafından teröristlere ait tahkimatın bir kısmının tahrip edildiğine ve bir kısım teröristin bölgeden çekildiğine dair teyide muhtaç bilgi aldık. Bunların teyidi ve devamı için de çalışmalarımız devam ediyor. Gecikmeye tahammülümüz yok. Bunu muhataplarımıza tekrar tekrar söylüyoruz. Planladığımız, mutabık kaldığımız konular neyse bunların belli bir tempo içerisinde sürdürülmesi ve gerçekleşmesi gerekiyor. Burada herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. ABD'lilerle mutabık kaldığımız konularda herhangi bir şekilde ilerleme olmaz, planladığımız konuları gerçekleştirmek mümkün olmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nın B planı da C planı da var. Bizim tercihimiz ABD'lilerle mutabık kalınan konuların gerçekleştirilmesi yönündedir."

 

- S-400 TEDARİKİ

Türkiye'ye yönelik füze ve hava tehdidine işaret eden Akar, bunu engellemek, milleti korumak için yapılan yoğun çalışmaları hatırlattı. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye'nin belirlediği kriterlere uygun cevap veren Rusya ile uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi temini için anlaşmaya varıldığını anımsatan Akar, "12 Temmuz'da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır." diye konuştu.

- "VAZİFE SANCAĞI DEVAMLI İLERİ GİDER"
 

Terörle mücadele kapsamında personelin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlıklara da dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Ne zaman bu? Ocak-şubat, temmuz-ağustos aylarında. Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler. Doğal bir durum bu. Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyor, yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin bir adım daha ileri gitmesi için görevi teslim alan arkadaşların da çalışacağına eminim. TSK bir bütündür. TSK'da görev asla durmaz, vazife sancağı devamlı ileri gider."

- 3. ORDU'DA DEVİR-TESLİM
 

Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesinin ziyareti sırasında 3. Ordu Komutanlığında devir-teslim de gerçekleştirildi.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında emekliye ayrılan Orgeneral İsmail Serdar Savaş, görevi Korgeneral Şeref Öngay'a devretti. Orgeneral Savaş'a bundan sonraki hayatında sağlık ve esenlik dileyen Bakan Akar ve Komuta Kademesi, 3. Ordu'nun yeni komutanı Öngay'a da görevinde başarı dileklerini iletti.

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