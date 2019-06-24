Bakan Akar'dan siyasi partilere ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edecek.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öğleden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.