Bakan Akar'dan ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir.' dedi.
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir." ifadelerini kullandı.
Akar, "Akar: "PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur" ded,
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.