Bakan Akar'dan ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir." ifadelerini kullandı.

Akar, "Akar: "PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur" ded,