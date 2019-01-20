Bakan Akar'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' mesajı: 'Zamanı geldiğinde gereken yapılacak'

Milli Savunma Bakanı Akar, "Şu anda önümüzde duran problem sahası Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılında açıklama yaptı.

Akar, "Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir" ifadesini kullandı.

"Şu anda önümüzde duran problem sahası Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam" diyen Akar şöyle devam etti: "(Fırat’ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak."