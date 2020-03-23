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Güncel

Bakan Albayrak: 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan'a kadar uzatılmıştır

23 Mart 2020 Pazartesi 18:23 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 18:23
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