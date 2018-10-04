Bakan Albayrak: Bu hain örgütü tarihe gömeceğiz

Berat Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajda, ''Batman’da hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin şüphesi olmasın. Çok yakın zamanda Allah’ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz.'' açıklamasında bulundu.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="tr" dir="ltr">Batman’da hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar niyaz ediyorum. <br><br>Milletimizin şüphesi olmasın. Çok yakın zamanda Allah’ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz. <a rel="nofollow" href="https://t.co/541aHrky50">pic.twitter.com/541aHrky50</a></p>— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1047840063802019840?ref_src=twsrc%5Etfw">4 Ekim 2018</a></blockquote>

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