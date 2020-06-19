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Bakan Albayrak: Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, 'Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok' dedi.

DHA19 Haziran 2020 Cuma 21:25 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 21:25
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Albayrak paylaşımında, "Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok" ifadelerini kullandı. 


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