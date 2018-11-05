Bakan Albayrak: Kasım ve Aralık'ta fiyatlar normalleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Kasım, Aralık'ta fiyatlama davranışları normalleşecek" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"FİYATLAMA DAVRANIŞLARI NORMALLEŞECEK"

Bakan Albayrak, Ekim ayı enflasyonuyla ilgili olarak, "Ağutos-Eylül ayındaki saldırılarda, biz eylül ayı en zor ayımız olacak, ve daha sonra normalleşme süreciyle hızla yolunu bulacak demiştik. Eylül'deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı. Kasım ve Aralık ayındaki fiyatlama davranışları normalleşecek" dedi.

"YIL SONU HEDEFLERİ YAKALAYACAĞIZ"

"Kura dayalı ham madde fiyatlarında iyileşme yaşandı. Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor. Yıl sonu hedefleri de inşallah yakalayacağız. Maliyetlerdeki pozitif süreç aşağıya doğru baskılayacak. Biz Alt sektörlere kadar oyun markajına devam ediyoruz. O konuda toplumumuzun şüphesi olmasın. Trend tamda planladığımız gibi"

KUR VE HAM MADDE FİYATLARINDA İYİLEŞME SÖZ KONUSU

"Gerek kur gerek ham madde fiyatlandırmaları iyileşme söz konusu. Petrolde 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler açısından daha düşük seyirde göreceği yönünde. Bu bir gönüllük ilkesi. Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz 2500 firmayı geçti enflasyonla mücadele. Bazen haftasonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde baya görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve aralıkta daha çok ortaya çıkacak.

MEVDUAT FAİZİ DAHA DA DÜŞECEK

Yüzde 30-40 hatta 50'lere giden faizlerden o kadar hızlı bir normalleşme süreciyle bu noktaya geldik ki... Yüzde 30'un altına düştü günlük ortalama. Bu çok önemli. BDDK süreci yakından takip ediyor. Mevduatlar 30'ların üzerine çıkmıştı. 20'lerde seyrediyor. Daha da düşecek. Maliyetlerin düşmesiyle birlikte tek sac ayağı ile alakalı değil. Enflasyonu o yüzden düşürmeye çalışıyoruz. Bu ekosistem normalleşmeye başladığı zaman çok daha güçlü noktaya ulaşacağız. Bu iyileşmeyi ekimde görmeye başladık. Kasımda daha iyi olacak. Hazine ve devlet anlamında daha aktif dönem bizi bekliyor.

"HER SEKTÖRE ULAŞTIK"

Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele programına katılım ile ilgili olarak, "81 ilde, her sektöre ulaştık, ulaşılan firmaların pazar payına bakarak çok güçlü bir rakama ulaştığını da görüyoruz. Ben bundan dolayı çok mutluyum. 2008 finansal krizinde, dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi olarak geldiğinde, birçok ülkeyi etkiledi. Türkiye'nin krizi değildi, teğet geçecek denildi ve öyle de oldu. Sonuç itibariyla ağustos ve eylül ayında tarihinin en büyük ekonomik saldırısına maruz kaldığında, 2008 krizinden farklı bir şekilde bir resimle karşı karşıya kaldık. Kur, faiz ve enflasyon noktasında bir durum vardı. Türkiye bunu atlatıyor, ve atlatacak. Çünkü temelleri sağlam."

HALKBANK'IN YAPTIRIMLARI İHLAL ETMEDİĞİNİ GÖRDÜK

Bakan Albayrak, HalkBank hakkında "Sayın cumhurbaşkanımızın Trump'la yaptığı görüşme sonrası ifade ettiğinden hareketle muhatabımız bakanla bir görüşme yaptı. Olumlu yapıcı bir görüşme oldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. HalkBank ile ilgili farklı yollarda yaptırımla ilgili hiçbir şekilde yaptırımları ihlal etmediğini gördük, gerek arkadaşlar gerek avukatlık firması belgeleri, raporları sağlamaya devam etti. Yine isterlerse yakından takip edeceğimizi belirttik. Raporların, çalışmaların da hukuk içinde bir iletişim içinde ortaya koyduk. Önümüzdeki günlerde devam edeceğiz." dedi.

BİZE TÜRKİYE'NİN MUAF OLDUĞU YÖNÜNDE BİLGİ GELDİ

Bakan Albayrak İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin, "2009'da da yaşandı. Türkiye muafiyetler almıştı. Petrol ve gaz anlamında da almıştı. Bu 8 ilkeden 1 tanesinin Türkiye olduğu yönünde. Türkiye olarak biz bu anlamda istikrarlı liman açısından en önemli ülkelerin başında geliyor. Enerji kısmında İran önemli bir ülke. Gerek doğalgaz gerek petrol açısından altyapısı çok önemli. En zor ve en kötü dönemlere bile hazırlıklı. Tüm bu çerçevede Türkiye'nin bölgesindeki ticari faaliyetlerini dengeli bir biçimde yürüttüğünü görüyoruz. Bugün açıklanacak. Türkiye'nin de olduğu yönünde bu noktada önümüze bakacağız."

TİCARETTE 2019 DAHA AGRESİF VE POZİTİF OLACAK

Bakan Albayrak, "Ara malı teşvik süreci için toplantılar sürüyor. Ticarette 2019 daha agresif ve pozitif olacak. 2019 daha da güçlü bir yıl olacak. Katma değerli alanlar dediğimiz alanlarda ihracatın içerisindeyiz. İhracat alanında somut iyileşme görüyoruz. Normalleşme sürecini güçlü bir şekilde de göreceğiz. İstihdama da etkisini göreceğiz." dedi.

"Türkiye'nin, ekonomik dönüşümüyle 16 yıldır ortaya koyduğu performans ortada. Yeni bir versiyona geçmemiz lazım, daha stratejik odaklı bir dönüşümden bahsediyoruz."

DAHA POZİTİF ADIMLARLA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Albayrak, Türkiye ve ABD arasındaki bakanlara yaptırım kararının kaldırılmasıyla ilgili olarak, "Bu tip olaylar, her ülke arasında yaşanabilir. Türkiye ve ABD ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. Bu sürecin normalleşme sürecine girmesi de gayet doğal, bu yaptırımların kalkması gayet olumlu bir adım. Daha pozitif adımlarla devam edeceğiz." dedi.