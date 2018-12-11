Bakan Albayrak: Ülkemizdeki konut kredilerinin batık oranı yüzde 1'in çok altında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olağanüstü genel kurulunda konuşuyor.

Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

- Şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığını azlatmamız lazım

- VDMK ihracı gibi işlemler sermaye piyasalarının gelişmesine katkı verecek

- Ülkemizdeki konut kredilerinin batık oranı yüzde 1'in çok altında. Dolayısı ile güçlü bir portföyden bahsediyoruz

- Türkiye'de futboldan sonra herkesin anladığını iddia ettiği sektör 'ekonomi'dir

Ayrıntılar geliyor...