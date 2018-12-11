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Bakan Albayrak: Ülkemizdeki konut kredilerinin batık oranı yüzde 1'in çok altında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olağanüstü genel kurulunda konuşuyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olağanüstü genel kurulunda konuşuyor.
 
Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
 
- Şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığını azlatmamız lazım
 
- VDMK ihracı gibi işlemler sermaye piyasalarının gelişmesine katkı verecek
 
- Ülkemizdeki konut kredilerinin batık oranı yüzde 1'in çok altında. Dolayısı ile güçlü bir portföyden bahsediyoruz
 
- Türkiye'de futboldan sonra herkesin anladığını iddia ettiği sektör 'ekonomi'dir 
Ayrıntılar geliyor...

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