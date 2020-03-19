19 Mart 2020 Perşembe 14:41 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:16

Koronavirüsle mücadelede 100 milyarlık kalkan... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşuyor. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Piyasada ciddi bir likitide rahatlaması oluşturacak. Belirlenen sektörler 3 ay likitide olarak desteklenecek.

Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak.

İstihdam ve esnaf noktasında güçlü bir destek paketi.

Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak.

(Esnaflar) Kamu bankaları başta olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacak.

2020 hedeflerini tutturma konusunda bir endişem yok.

Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız.

Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt yapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri.

Şu anda bütçe riski yok, Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak.

Ekonomide senkronize adımların avantajını yaşıyoruz.

Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum.

Sokağa çıkma yasağı gibi bir durum söz konusu değil.