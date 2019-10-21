Bakan Albayrak TRT World Forum'da konuşuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, TRT World Forum'da konuşuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Forum'da konuşuyor. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
Başkalarının ekonomik ya da toplumsal sıkıntılarını görmezden gelmek ve tek taraflı politikalar gütmek mevcut çatışmaları daha da ileriye taşıyacaktır.
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