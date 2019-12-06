Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şöyle konuştu: Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız."