Bakan Albayrak: Pazartesi günü Hazine olarak bireysel yatırımcıya dolar ve avro tahvil ihracını başlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde konuştu. Türk Lirasının dolar karşısında ağustos ayından bu yana yüzde 20 değer kazandığını belirten Bakan Albayrak, YEP sonrasında enflasyonun yüzde 6 olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde konuşuyor. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

- Zamanında ve kararlılıkla attığımız adımlar sayesinde piyasalarda görülen yüksek dalgalanma yerini kısa zamanda normalleşmeye bıraktı.

- Ağustos ayından bu yana kadar TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kazandı ve en çok değer kazanan para birimi oldu. Diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla en iyi performansı gösteren ülke olduk.

- Enflasyonda düşüşün sağlanabilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Enflasyonla Topyekün Mücadele programında yoğun bir destek gerçekleşti. TÜFE VE ÜFE'nin 3.6 ve 6.5 puan yıllık enflasyona etki ettiğini gördük

- Maliyet yönlü baskıların azalmasıyla üretici fiyatlarında takiben de tüketici fiyatların olumlu gelişmelerin gelişmesine şahit olacağız.

- Sıkı makro ekonomik politikalar ve bunun yanında uygulanacak yapısal tedbirlerle birlikte enflasyonun kademeli azalıp yeni ekonomi programında öngördüğümüz üzere 2019 yılında 15,8, program sonunda yüzde 6'ya gerilemesi hedefini gerçekçi görüyoruz. Bu koyduğumuz hedeflerin de inşallah üstüne çıkacağız.