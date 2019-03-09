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Bakan Albayrak'ın ziyaretine 95 yaşındaki dedenin duası damga vurdu: Allah sizi kötülerden korusun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ile birlikte Sarıyer’de esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyarete 95 yaşındaki Hasan Öztürk'ün duaları ise damga vurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Sarıyer ziyaretine 95 yaşındaki Hasan Öztürk isimli bir Sarıyerlinin duası damga vurdu. "Allah sizi kötülerden uzak tutsun" diyen Öztürk dede, Başkan Erdoğan’ı ve Bakan Albayrak’ı rüyasında gördüğünü belirterek dua etti. Bakan Albayrak, daha sonra Öztürk dedenin elini öptü.  
 
"ALLAH SİZİ KÖTÜLERDEN UZAK TUTSUN"
 
95 yaşındaki Sarıyerli Hasan Öztürk dedenin duasının damga vurduğu ziyarette Bakan Albayrak, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın projelerinin baş döndürücü olduğunu belirtirken, AK Parti belediyeciliği ile Sarıyer’in ruhuna hitap edecek bir belediyecilik anlayışının geleceğini söyledi. 

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