Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması: Danışmanlığın hiçbir icra fonsiyonu olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''IMF programına dönüldüğü' gibi akla hayale gelmeyecek değerlendirmeler yapıldı. Danışmanlığın hiçbir icra fonksiyonu olmayacak. Yeni Ekonomi Programı kapsamında Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi kurulacak.' denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada vurgu yapılan noktalar şöyle;

Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması öngörülmüştür. Söz konusu tedbirlerin isabetli yerine getirilmesi için Kamu Maliyesi ve Değişim Ofisi yetkili olacak.

Bu ofis Bakanlığın insan kaynağından oluşacak. Kısa süre içerisinde diğer bakanlıklar ve devlet görevlileri de bu ofise dahil edilecek.

IMF programına dönüldüğü iddiası tamamen art niyetli ve gerçeklerden uzaktır. McKinsey'in hiçbir icra fonksiyonu yetkisi olmayacak. McKinsey, tedbirlerin uygulanmasına liderlik edecek.