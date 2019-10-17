Bakan Albayrak'tan 'MehmetçiğeSelamGönder' kampanyasına destek

Kahramanlığıyla destan yazan Mehmetçik, terör yuvalarını tek tek temizlerken, Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları yağıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada 'Mehmetçiğe selam gönder' etiketiyle kampanya başlattı. Kampanya, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Büyük ilgi gören kampanya kapsamında çok sayıda kişi, asker selamı ile çektirdiği fotoğrafları Twitter'da paylaştı.

'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına bir destek de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Bakan Albayrak, kahramanca görev alan Mehmetçik'e selamını Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla gönderdi.Kısa sürede paylaşım rekorları kıran videoya ufak da bir not düşen Bakan Albayrak, " Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez. #BarışPınarıHarekatı #MehmetçiğeSelamGönder" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı video'lu paylaşımı: