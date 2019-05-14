Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız.
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