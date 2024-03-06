Bakan Bak, Bağcılar'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması Spor Söyleşisi' programına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İstanbul Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması Spor Söyleşisi" programına katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile eski milli futbolcular Ümit Karan ve Semih Şentürk'ün de yer aldığı programda konuşan Bakan Bak, sporun gençleri koruyan rolüne vurgu yaparak, "Bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele görevimiz var. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan spor kulüpleridir. Spor, pek çok kötülüğün önleyicisidir. Spor yapan çocuk az doktora gider." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, yaklaşık 3 milyon çocuğu, yetenek taraması yaparak en doğru spor branşına yönlendirdiklerini ifade etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı ve hakemlerin performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Neticede bu bir performans oyunu. Herkes bu toplumun değerlerini koruyacak şekilde birbirine saygı duymalı. Hakemler de performanslarına dikkat etmeli. Yöneticisinden antrenörüne herkes sağduyulu hareket etmeli. Umarım hak eden kazanır." ifadelerini kullandı.

