Bakan Bak: Milletin verdiği talimatları, eleştirileri dinliyoruz

Bakan Bak, AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin hizmet yapmaya devam ettiğini söyledi.

"Türkiye Buluşmaları" ile beraber teşkilatların sahaya indiğini vurgulayan Bak, AK Parti'nin milletin talimatları dışında hiçbir talimatı yerine getirmediğini belirtti.

Bakan Bak, siyasetin en önemli argümanlarından birinin millete dokunmak olduğunu vurgulayarak, sporla beraber gençlere dokunmanın da önemine dikkati çekti.

Milletin taleplerini genel merkeze taşıyacaklarını, AK Parti'nin hizmet siyaseti yapmaya devam ettiğini aktaran Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye Buluşmaları ile Türkiye'nin dört bir yanında, bütün illerimizde teşkilatlarımız bir araya geliyor. Milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, bakanlarımız, teşkilatlarımız sahaya iniyor. Mahallelerde seçim koordinasyon merkezlerinde planlar çerçevesinde esnaf ziyaretleriyle beraber o şehrin bütün kılcal damarlarına kadar geziliyor, dokunuluyor ve milleti dinliyoruz. AK Parti milletin söylediklerinin dışında, milletin verdiği talimatlar dışında hiç kimsenin talimatını yerine getirmez. AK Parti gücünü milletten alıyor, millete soruyor, milleti dinliyor, milletin taleplerini, kendi ilgili kurumlarında değerlendiriyor, yürütmeyle beraber hizmete, esere ve bu millete hizmete döndürüyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Hep beraber sahadayız. Milletimizle beraberiz, gücümüzü milletten alıyoruz. Milletin verdiği sözleri, talimatları, eleştirileri dinliyoruz, bunları dinledikten sonra da eyleme dönüştürüyoruz. Yapılan planlamaları gerçekleştiriyoruz. O yüzden bunlar çok çok önemli."

Siyasetin en önemli argümanlarından birinin de millete dokunmak olduğunu belirten Bak, gençlerle sporla diyalog kurulabileceğini ifade etti.

- "KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA MÜCADELEDE SPORU KULLANMAK ÖNEMLİ"

Dijital bağımlılık, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadelede sporu kullanmanın önemine değinen Bak, "Sporun iyileştirici gücünü kullanmak, sporun birleştirici gücünü kullanmak, spor kulüplerine, amatör spor kulüplerine destek olmak, okullardaki spor faaliyetlerini arttırmak bütün bunlar hepimizin görevi. Belediye başkanlarının, mahalli idarecilere de bu noktada önemli görevler düşüyor. Bunu birlikte yapmamız lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye'de spor alanında devrim yaşandığına dikkati çeken Bak, şöyle konuştu:

"Spor tesisleri, Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumları, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, atletizm tesisleriyle her bir yanında onlarca, binlerce eseriyle beraber milletimizin hizmetinde. Özellikle 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde 11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Türkiye'nin dört bir yanına yarı olimpik, olimpik yüzme havuzları kazandırdık. Burada gençlerimize yüzmeyi öğretiyoruz. Ailenin en çok memnun olduğu konulardan bir tanesi de yüzme havuzlarına gelmeleri. Çocukların orada yüzme öğrenmeleri ve bunun dönüşü bizim için de çok önemli. Gençlerimizi bu noktada kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak için bu tesisler çok çok önemli."

- "AK PARTİ, MİLLETİN PARTİSİ"

Bakan Bak, AK Parti'nin gençlerin ve milletin partisi olduğunu, yapılan yatırımlarla hizmet etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Engellilerin daha önce evlerinden dışarı çıkmadıklarına değinen Bak, yapılan yatırımların ardından katıldıkları spor müsabakalarında önemli başarılara imza attıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bak, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tam 28 madalya aldılar. 6 altın madalya, 10 gümüş madalya, 12 bronz madalya aldılar. Yaşam sevinçleriyle, heyecanlarıyla bizleri heyecanlandırdılar." dedi.

Konuşmaların ardından AK Partiye yeni üye olanlara rozet takıldı.