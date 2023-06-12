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Bakan Bak paylaştı: Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir fotoğraf paylaştı.

12 Haziran 2023 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Bakan Bak paylaştı: Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçından bir kare paylaştı.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi.

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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