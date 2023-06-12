Bakan Bak paylaştı: Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçı

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçından bir kare paylaştı.
Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip.��— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) June 11, 2023
Formumuzdayız.�� pic.twitter.com/ET9X1v4Kqy
Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.