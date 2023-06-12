Bakan Bak paylaştı: Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçından bir kare paylaştı.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip.��



Formumuzdayız.�� pic.twitter.com/ET9X1v4Kqy — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) June 11, 2023