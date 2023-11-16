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Bakan Bak'tan Bakan Yerlikaya'ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı ziyaret etti.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
Bakan Bak'tan Bakan Yerlikaya'ya ziyaret
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Ali Yerlikaya'nın makamında gerçekleşen ziyarette iki bakanın gündemdeki konulara ilişkin istişarelerde bulundukları belirtildi.

Ziyaretle ilgili sosyal medyasında açıklamada bulunan Bakan Bak, " "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettik. Gençlerimiz ve Türk sporu için tüm bakanlıklarımızla güçlü bir işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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