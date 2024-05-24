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Bakan Bayraktar: 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Bugün itibari ile doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz' açıklamasını yaptı.

AA 24 Mayıs 2024 Cuma 20:24 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar: 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibari ile doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün itibari ile doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz.

İnşallah Göktepe 1 ve Göktepe 2'den de temmuz ayında bir müjde vermeyi umuyoruz.

Akkuyuda ilk reaktörü bir yıl içinde devreye almayı planlıyoruz. Akkuyu'da 4 reaktör var. Hedefimiz tamamını 2028'de almak. Türkiye elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu nükleerden sağlamış olacak. Çin ile Sinop ve Trakyadaki nükleer santralller konusunda bir yere geliyoruz. bir an önce anlaşmaların imzalanıp sahadaki işin başlaması gerekiyor. Şu anda Güney Kore ve Rusya ve Çinli şirketlerle süreci büyük santral bazında yürütüyoruz.

  • doğal gaz
  • Bakan Bayraktar
  • üretim

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