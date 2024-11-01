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Bakan Bayraktar, Gaziantep'te temaslarda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep'te Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisini ziyaret etti, esnafla buluştu.

AA1 Kasım 2024 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, Gaziantep'te temaslarda bulundu
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Temaslarda bulunmak için kente gelen Bayraktar, Vali Kemal Çeber tarafından karşılandığı Valilik'te şeref defterini imzaladı.

Çeber'den kentte yürütülen projeler hakkında bilgi alan Bayraktar, ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçti.

Burada Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Bayraktar, şeref defterini imzaladı, yatırımlara ilişkin Şahin'den bilgi aldı.

Bayraktar, daha sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisini gezdi.

Bakan Bayraktar, son olarak Mavikent Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

  • Enerji Bakanı Ziyaret
  • Gaziantepe Mekanik Tesisi
  • Esnaf Buluşması

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